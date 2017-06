[Promo] La JBL Flip 4 à 90 €

Jusqu'au 9 juillet, vous pouvez acquérir - dans la boutique d'Orange - l'enceinte Bluetooth JBL Flip 4 à 139,99 €, moins 50 € qui vous seront remboursés par Orange. La facture finale ne sera donc que de 89,99 €. L'enceinte est disponible en bleu, noir ou blanc.

La Flip 4 est une enceinte Bluetooth de petit format (7 cm de diamètre pour 17,5 cm de hauteur et 515 grammes), et qui peut donc être emmenée facilement dans divers endroits. Avec sa forme cylindrique, elle peut être placée aussi bien verticalement qu'horizontalement. Toutefois, à la différence d'une enceinte comme la UE Boom, la Flip 4 ne diffuse pas le son sur 360 degrés. Ses deux haut-parleur, d'une puissance de 8 Watts chacun, délivrent néanmoins un son de qualité, avec des basses affirmées et des aigus très précis.

La Flip 4 est certifiée IPX7, ce qui lui permet de fonctionner dans des endroits humides sans aucune crainte. Elle résiste aux projections d'eau et peut même être immergée. Pratique pour prendre sa douche en musique !

L'autonomie maximale est d'environ 12 heures. Cinq Leds indiquent à tout moment le niveau de charge restant dans la batterie. Cette dernière se recharge via une connexion micro USB / USB (le câble est fourni). Un jack 3,5 mm permet d'écouter une source audio via une liaison filaire. Enfin, un micro est intégré pour répondre facilement au téléphone en mode mains-libres.

