[Amazon Prime Day] L'Onyx de Harman Kardon à 354 €

Jusqu'à 23h30, Amazon fait une promotion très intéressante sur l'excellente enceinte Onyx - première du nom - de Harman Kardon, puisque son prix passe momentanément de 512,86 € à 354,42 € (soit -31% !).

L'Onyx de Harman Kardon est une enceinte étonnante, à commencer par sa forme ronde atypique et à son tore en acier faisant office de poignée. Elle bénéficie de plus d'une finition en cuir très soignée. Elle est compatible Bluetooth/NFC et Wi-Fi (Airplay et DLNA). Grâce à sa batterie, elle peut être déplacée très facilement n'importe où. Son autonomie est d'environ 5 heures en Bluetooth et de 8 heures en mode filaire (jack 3,5 mm).

Dotée de commandes tactiles, l'Onyx intègre quatre haut-parleurs délivrant une puissance totale de 120 Watts. Ces derniers délivrent une excellente qualité audio, avec des aigus aussi précis que les médiums, et des basses très efficaces. Enfin, une prise USB permet en cas de besoin de tirer parti de la batterie pour recharger un smartphone ou une tablette.