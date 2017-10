[Promo] L'enceinte Bluetooth JBL Charge 3 à 124 €

Sur le site Ebay, vous pouvez trouver l'enceinte portable JBL Charge 3 au bon prix de 124 €.



La Charge 3 est une enceinte Bluetooth de forme cylindrique qui résiste totalement à l'eau (elle est certifiée IPX7). Elle peut être utilisée sans crainte aux abords d'une piscine ou d'une baignoire. Elle continuera à fonctionner si elle est immergée par accident.



Deux haut-parleurs de 10 Watts chacun assurent une puissance tout à fait satisfaisante pour une enceinte de cette taille. Ils délivrent un son de bonne qualité, avec en particulier des basses percutantes. Et les aigus ne sont pas en reste.



La batterie de 6000 mAh de la Charge 3 procure une grande autonomie d'environ 20 heures. Elle peut également être utilisée pour recharger un smartphone ou une tablette en cas d'urgence, via son port USB. Cinq diodes permettent de visualiser d'un seul coup d’œil le niveau de la batterie. L'enceinte intègre aussi un micro pour répondre facilement à des appels téléphoniques en mode mains-libres.







