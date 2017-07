[Promo] L'enceinte Bluetooth JBL Pulse 2 à 150 €

Pour encore quelques jours (jusqu'à lundi 31 juillet), il vous est possible de commander l'enceinte JBL Pulse 2 (le modèle gris) sur le site d'Orange au prix avantageux de 149,99 € (grâce à un remboursement de 50 €). Elle est commercialisée partout ailleurs à 200 €.

La JBL Pulse 2 est une enceinte Bluetooth dont la principale caractéristique est d'intégrer un dispositif très évolué d'effets lumineux, qui peut s'adapter à la musique que vous écoutez ou être paramétré par l’intermédiaire de l'application JBL. Ce modèle dispose même d'un détecteur de couleurs, qui peut être utilisé pour que l'enceinte diffuse une lumière d'ambiance qui corresponde à une teinte spécifique.

Le son est délivré par deux haut-parleurs de 8 Watts chacun. Il en découle une excellent qualité audio, avec de bonnes basses et des médiums et des aigus précis. De plus, si la puissance est au rendez-vous, le son n'est toutefois pas diffusé sur 360 degrés, contrairement à d'autres enceintes cylindriques.

La JBL Pulse 2 résiste aux éclaboussures. On peut donc l'utiliser sans crainte sous la pluie ou à proximité d'une piscine ou d'une baignoire. Elle n'est toutefois pas étanche. Sa batterie assure une autonomie maximale d'environ 10 heures. Enfin, elle intègre un micro pour répondre aux appels téléphoniques en mode mains-libres.

>>> Lire : Comparatif : quelle est la meilleure enceinte Bluetooth portable ?