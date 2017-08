[Promo] L'enceinte autonome Libratone Zipp Mini à 165 €

Le site Webdistrib propose l'enceinte Libratone Zipp Mini à 164,97 € (avec le code promo COOL15). Dans les autres boutiques en ligne, on la trouve entre 190 et 200 €.

A l'instar des UE Boom, UE Megaboom et Bose Revolve, la Libratone Zipp Mini est une enceinte dotée d'une forme cylindrique, afin de diffuser votre musique sur 360 degrés. Elle mesure 22,4 cm de hauteur pour un rayon de 10 cm et son poids est de 1,1 Kg. Pour faciliter son transport, elle est munie d'une poignée. Original, la Zipp Mini est recouverte d'une housse en laine que l'on peut remplacer pour changer sa couleur (7 teintes sont disponibles).

La Zipp Mini est compatible Bluetooth Apt-X et Wi-Fi (DLNA et Airplay). En outre, elle offre un accès direct à Spotify (Spotify Connect) ainsi qu'à vos Web radios préférées. Elle possède un tweeter et un woofer qui délivrent une puissance totale de 60 Watts. De plus, elle diffuse un son de bonne qualité, ample et bien chargé en basses. L'application permet d'utiliser plusieurs modes sonores, afin de s'adapter à vos préférences.

La zipp Mini est dotée d'une entrée auxiliaire et d'un port USB pour écouter la musique d'un smartphone directement en mode filaire ou pour recharger la batterie de ce dernier. L'autonomie de la batterie de l'enceinte est d'environ 10 heures. Enfin, comme souvent, il est possible d'associer plusieurs enceintes Zipp (de deux à six), afin d'obtenir un son plus ample et de meilleure qualité ou de former un système mutli-room.

