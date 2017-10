[Promo] L'enceinte portable UE Roll 2 à 59,90 €

Amazon commercialise jusqu'à minuit la petite enceinte Bluetooth UE Roll 2 (le modèle orange) à 59,90 €, au lieu de 69 € dans les autres boutiques en ligne.



Les deux principaux avantages de l'enceinte Bluetooth UE Roll 2 de Logitech résident dans ses dimensions très réduites et sa résistance à l'eau, ce qui en fait un compagnon idéal pour les vacances. Sa forme de disque, de 13,5 cm de diamètre, et ses 330 grammes facilitent grandement son déplacement dans un sac, voir une poche.



D'autre part, un cordon intégré à l'enceinte permet de la fixer à différents endroits. L'UE Roll 2 étant compatible IPX7, elle peut être immergée sans crainte, dans la limite du raisonnable (pas plus d'un mètre et pas plus de trente minutes). Le connecteur micro USB (pour la recharge de sa batterie) et l'entrée audio de type jack 3,5 mm sont protégés derrière un cache qui assure l'imperméabilité (tellement qu'il est parfois difficile de l'ôter).



L'UE Roll 2 communique sans fil avec un smartphone ou une tablette mais n'est pas compatible NFC ni Apt-X. La batterie de l'enceinte assure un fonctionnement pendant environ 9 heures, à fort volume. Ce dernier peut être ajusté grâce aux deux énormes touches en façade, ou via l'application Logitech. Celle-ci donne également accès à un égaliseur à cinq bandes, à une alarme et à une option permettant de coupler deux enceintes Logitech afin de former un véritable système stéréo.



Dernier bon point, malgré son format minuscule, la UE Roll délivre un son convaincant, qui se diffuse sur 360 degrés avec des basses bien présentes. Seul bémol, le son a tendance à saturer lorsqu'on pousse le volume à fond.







