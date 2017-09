[Promo] L'enceinte Bluetooth Sony SRS-XB30 à 86 €

Sur le site allemand d'Amazon, vous pouvez trouver la petite enceinte Sony SRS-XB30 (les modèles bleu et vert) à 86,03 € (avec les frais de livraison vers la France).



La SRS-XB30 est une enceinte Bluetooth / NFC portable aux dimensions réduites (22,8 x 8,2 x 8,6 cm pour 980 grammes). Sa principale originalité est d'intégrer un dispositif qui crée des effets lumineux, par l'intermédiaire d'une bande de LEDs qui suit les contours de l'enceinte et de deux lampes stroboscopiques. Tout ce qu'il faut pour mettre un peu d'ambiance !



L'enceinte a également l'avantage d'être résistante aux éclaboussures (elle est certifiée IPX5), ce qui permet de l'utiliser dans une salle d'eau ou en extérieur sans crainte. Et pour ce qui est de l'audio, l'enceinte offre un son de bonne qualité. Celui-ci peut s'adapter aux goûts de chacun, grâce à un mode Extra-Bass, qui renforce sensiblement les graves.



La batterie de la SRS-XB30 assure un fonctionnement de 24 heures au maximum (sans les effets lumineux). En cas de besoin, un port USB permet de recharger celle d'un smartphone. Une entrée audio auxiliaire de type jack 3,5 mm est également présente, ainsi qu'un micro qui permet à l'utilisateur de bénéficier d'une fonction mains-libres pour répondre au téléphone.







