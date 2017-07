Encore une nouvelle Xbox chez Microsoft ?

La première Xbox One a vu le jour en 2013. Elle a été suivie par la Xbox One S l’an dernier. Microsoft est montée en puissance en juin avec l’annonce de la Xbox One X. Il s'agit de la plus puissante console jamais crée par l'entreprise. Les résultats de premiers benchs permettent déjà d’apprécier cet appareil compatible 4K et HDR. Mais il semble que la firme de Redmond ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Les bruits de couloirs rapportent que l’entreprise travaillerait déjà sur le successeur de la Xbox One X. La rumeur a été relayée par Jez Corden du magazine Windows Central sur son compte Twitter.

Microsoft se pencherait actuellement sur le design de la console. Le projet aurait également son nom de code. Quoi qu’il en soit, il faudra attendre près de deux ans avant que la nouvelle Xbox voie le jour. Jez Corden pense que le lancement n’aurait pas lieu avant 2019 ou 2020. En outre, il s’agirait d’une mise à jour de la gamme Xbox. Il semble bien que la riposte au Playstation 5, dont le lancement est pressenti en 2018, soit déjà en préparation.