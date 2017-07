Un entrepôt de stockage robotisé : l'autre projet d'Elon Musk pour Tesla

La construction de la Gigafactory de Tesla au Nevada coûterait près de 5 milliards de dollars à l'entreprise d'Elon Musk. Mais cette usine n’est pas le seul projet ambitieux du constructeur automobile. Une imposante structure, repérée par Electrek, est en cours de construction près de ses installations à Fremont, en Californie.

Le bâtiment comporte plusieurs étages et selon les internautes, il s’agirait d’un entrepôt de stockage entièrement robotisé. Une hypothèse que semble corroborer Electrek. Le site a fait le rapprochement avec une construction similaire réalisée par Shafer. Il s’agissait d’un « système automatisé de stockage et de récupération », capable de stocker et de déplacer une importante quantité de matières premières. Tesla n’a pas communiqué sur la nature de cette nouvelle structure, mais ce type d’entrepôt robotisé pourrait bien lui servir pour atteindre ses objectifs de production avec la Model 3.

En effet, le problème de l’approvisionnement en matériel a été identifié par les investisseurs comme un facteur limitant la capacité de production de Tesla. En outre, l’aide des robots sera la bienvenue pour les employés de l’usine de Fremont qui se plaignent du rythme effréné à l'assemblage.

> > > Lire aussi Voiture électrique : Porsche charge encore plus vite que Tesla