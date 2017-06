L’agence spatiale européenne veut lancer des satellites pour déployer la 5G

L’Agence Spatiale Européenne (ESA) s’associe avec 16 autres acteurs de l’aérospatiale afin de lancer l’initiative « Satellite for 5G ». Il s’agit d’utiliser les satellites afin d’exploiter les communications en très haut débit dont la 5G.

La 5G est dans les bouches de tout le monde. Les opérateurs n’arrêtent pas d’en parler et d’exécuter des démonstrations. Si la 5G fait rêver, la technologie ne devrait cependant arriver qu'à partir de 2020, le temps d'établir un standard et de développer les technologies. Grâce à sa nouvelle initiative, l’ESA veut montrer que l’aérospatiale est également une solution pour déployer et exploiter la 5G. L’agence a signé un accord avec 16 autres acteurs lors du Paris Air and Space Show. Les différents partenaires s’engagent à effectuer des essais et à lancer des satellites dans les années à venir.

La 5G va permettre notamment d’augmenter les débits avec un temps de latence plus court de plusieurs millisecondes. Il s’agit donc de l’avenir des télécommunications, et l’industrie spatiale compte bien avoir un rôle à jouer.

