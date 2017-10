La Nasa va passer un peu plus de temps sur Ceres

La NASA vient d’autoriser une seconde extension de la mission Dawn à proximité de Cérès, la plus petite planète naine reconnue du Système solaire et le plus gros astéroïde de la ceinture principale, entre Mars et Jupiter.

La sonde spatiale Dawn a été envoyée dans l’espace, il y a 10 ans. L’appareil a atteint Cérès en 2015 et l’équipe de la NASA va le positionner encore plus près de l’objet. L’agence envisage en effet de le placer en orbite à environ 200 kilomètres de la surface de Cérès. Il est actuellement situé à environ 385 kilomètres. Cette descente va notamment lui permettre de capturer des images plus précises de la roche composant l’objet.

Protéger Cérès des contaminations terrestres était l’une des conditions que l’équipe de la mission Dawn s’est fixées lors du lancement de la sonde. Le satellite effectuera ainsi sa dernière manœuvre planifiée pour finir sa mission. « Les planificateurs de la mission estiment que le vaisseau spatial peut continuer à fonctionner jusqu’à la seconde moitié de 2018. »