Le Canada va étudier l'impact des tempêtes solaires sur l'économie

Le Canada veut étudier l’impact des éruptions massives du soleil sur les infrastructures nationales et internationales. L’Agence Spatiale canadienne (CSA) vient de lancer une Proposition de recherche intitulée : « Étude d'impact socio-économique de l'espace sur l'infrastructure canadienne ».

Pour élaborer un programme sur le temps spatial

« Le problème n’est pas le Soleil (…) Notre technologie est de plus en plus avancée, donc nous sommes plus sensibles aux conditions météorologiques spatiales » a déclaré Pierre Langlaois, le chef de projet d’utilisation de l’espace auprès de la CSA, pendant une interview téléphonique. Les éruptions massives du Soleil peuvent en effet perturber le réseau électrique d’une ville entière, mettre hors service les systèmes GPS ou bien désactiver un iPhone, selon la CSA. Une catastrophe de ce genre s’est déjà produite le 10 mars 1989.

Le ministère fédéral des Ressources naturelles du Canada (RNCan) publie régulièrement des prévisions météorologiques de l’espace pour les compagnies d’électricité et les compagnies aériennes nationales. Mais, « quand il y a des éjections de masse coronale (…), elles affectent le champ magnétique terrestre (…) Parce que nous sommes plus près du pôle magnétique nord, ces variations sont plus fortes », avance Ljubomir Nikolic, un physicien membre du Service canadien d'information sur les risques auprès des RNCan. Prévoir les risques n’est cependant pas le seul intérêt de cette étude, car les orages géomagnétiques provoquent également les aurores boréales.

>>> Lire aussi Au Canada l'Internet haut débit devient un critère de la qualité de vie