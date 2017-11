Encelade : la Lune de Saturne a-t-elle abrité une forme de vie ?

Les scientifiques pensent qu’une vie extraterrestre se serait développée à l’intérieur de la croute glaciale d’Encelade, la lune de Saturne située à quelque 1,272 milliard de kilomètres de la Terre. Le satellite naturel conserverait en effet un vaste océan, depuis des milliards d’années.

Encelade représente moins d’un pour cent de la taille de la Lune, mais l’objet contiendrait un océan aussi vaste que celui de la Terre, selon une étude publiée lundi dans la revue Nature Astronomy. Ce sont les jets d’eau jaillissant au pôle Sud de l’objet qui ont intrigué les chercheurs. Une analyse chimique de la vapeur par la sonde spatiale Cassini révèle par ailleurs du sel et de la silice. Des éléments nutritifs pour les microbes.

Les chercheurs attribuent la cause de la chaleur interne d’Encelade aux éléments radioactifs de l’objet et à la force de gravité de Saturne. Il s’agit cependant d’une hypothèse que la NASA a tenté de vérifier avec une simulation 3D des données de Cassini. Un communiqué de presse de l’Agence spatiale européenne estime cependant que le noyau d’Encelade est cent fois plus chaud que sa surface. Les activités géothermiques durables d’Encelade pourraient être une bonne nouvelle pour la géochimie, selon Kevin Hand, un scientifique du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, qui prévoit d’envoyer prochainement une autre mission dans l’espace, notamment pour déterminer la datation de l’objet.