Malgré plusieurs explosions, cette étoile ne veut pas mourir

Dans l’espace, il y a des étoiles qui s’éteignent brusquement et d’autres qui refusent tout simplement de mourir, même après plusieurs explosions. C’est surtout la question qui fait en ce moment douter les astronomes.

Un casse-tête pour les scientifiques

La tradition veut que le cycle de vie d’une étoile commence par un nuage moléculaire géant et se termine par une supernova, une explosion stellaire qui engendre une émission importante de lumière et d’énergies dans l’univers. Les astronomes de l’observatoire de Keck à Hawaii sont pourtant confrontés à une problématique fondamentale : la supernova iPTF14hls refuse de mourir. Plusieurs explosions ont été enregistrées durant près d’une cinquantaine d’années et les scientifiques pensent que l’astre se trouve probablement dans un cycle continu d’absorption de matières, lequel engendre une succession d’implosion et d’explosion.

La supernova a été repérée en 2014, mais des registres datant de 1954 révèlent qu’un évènement aussi important s’était également produit au même endroit. Elle « brise tout ce que nous croyions savoir » sur la façon dont le phénomène fonctionne, déclare Lair Arcavi, auteur principal d’une étude se rapportant à l’iPTF14hls et publiée dans la revue Nature. Arcavi suggère cependant un lien avec la taille de l’objet qui représente au moins 50 fois celle du Soleil, selon un communiqué de presse. Une autre théorie veut que l’astre soit constitué d’antimatière qui alimente son cycle d’explosions.