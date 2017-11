Des scientifiques ont trouvé 20 nouvelles planètes potentiellement habitables

Le télescope spatial Kepler ajoute une vingtaine d’exoplanètes supplémentaires à son catalogue déjà imposant de plusieurs centaines de planètes potentiellement habitables dans l’espace. Une des découvertes présente par ailleurs une orbite très proche de celle de la Terre.

Une autre Terre

Les découvertes ont été faites par un groupe de chercheurs internationaux qui ont scruté les bases de données du télescope spatial Kepler. Des analyses approfondies sont cependant nécessaires avant de pouvoir confirmer les potentialités réelles de ces exoplanètes, selon une nouvelle publication scientifique se rapportant aux découvertes. Les scientifiques se montrent toutefois très confiants puisque certaines de ces découvertes présentent des caractéristiques proches de celles de la Terre.

L’exoplanète nommée KOI-7923.01 est en orbite autour de son étoile pendant une période de révolution de 395 jours terrestres. C’est relativement proche des 365 jours de celle de la Terre et les chercheurs estiment que l’environnement y est plus glacial et rocailleux notamment à cause de la fraîcheur de son étoile. Pour l’instant, l’humanité n’est pas (encore) contrainte de trouver une autre maison, mais les chercheurs pensent qu’elle deviendra une obligation dans près d’un siècle.