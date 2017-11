La NASA vous offre 2500 photos de Mars

Lancée en août 2005 à bord de la mission Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de la NASA, la caméra High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) offre des images du paysage martien jusqu’à trente centimètres au dessus du sol.

Des images libres d’accès

HiRISE est la caméra la plus puissante jamais envoyée dans l’espace. Le dispositif a capturé près de 250 000 images de la planète rouge depuis plus de dix ans et la NASA vient de publier 2540 photographies des plus spectaculaires de la planète, depuis le mois d’août dernier. La prise de vues varie entre 200 et 400 kilomètres au dessus du sol martien pour une résolution située entre 30 et 60 centimètres de la surface de la planète. On peut, par exemple, noter le site du crash de « l’atterrisseur » Schiaparelli Mars de l’Agence Spatiale européenne ou les dunes du cratère Russell ou bien le prochain site « d’atterrissage » de la mission ExoMars 2020.

Les paysages martiens ressemblent généralement aux paysages désertiques de la Terre, mais Mars offre une diversité de sites surprenants à l’instar des dunes, des ravines, des cratères volcaniques et des vallées encaissées. Les 2540 photos de HiRISE sont consultables sur Internet et le site de Business Insider en a consacré un article, par ailleurs.