De mystérieuses explosions cosmiques éclairent l'espace toutes les secondes

Les scientifiques les appellent les sursauts radio rapides ou « Fast Radio Burst » (FRB). Ils sont imprévisibles, difficiles à enregistrer et inexplicables, pour l’instant. Les chercheurs pensent cependant que la compréhension des FRB pourrait résoudre les mystères de l’espace.

Plusieurs théories non vérifiées

Une nouvelle étude suggère que les sursauts radio rapides apparaissent toutes les secondes dans l’univers. Un communiqué vient d’être publié par l’auteure principale de l’étude, Anastasia Fialkov, du Karvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA). Les premiers FRB ont été signalés en 2007. En dix ans d’études, les astronomes n’ont pourtant pu trouver que quelques dizaines de ces phénomènes. Une source située à trois milliards d’années-lumière de la Terre déclenche cependant des rafales de FRB à plusieurs reprises, selon le président du département d’astronomie de l’Université de Harvard, Avi Loeb. La source baptisée FRB 121102 a par exemple émis 15 impulsions répétées durant le mois d’Août. L’information a également été confirmée par le projet Breakthrough Listen qui a pour objectif de détecter une vie intelligente extraterrestre.

Les théories sur les FRB tendent cependant à se diverger. Alors que des chercheurs en attribuent la cause à des galaxies lointaines ou des jeunes étoiles à neutrons et à rotation rapide, d’autres spéculent sur la possibilité d’une cause intelligente extraterrestre.