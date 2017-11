Un mois de novembre très chargé pour la Lune

Le satellite naturel de la Terre sera à l’honneur, ce mois de novembre. La Lune aura l’occasion de faire la rencontre de l’amas d’étoiles M-35 avant de glisser près de La Ruche, selon la NASA. Pour les astronomes, c’est l’occasion de prendre une paire de jumelles !

Un agenda chargé

L’amas d’étoiles baptisé M-35 fait partie des grappes ouvertes de l’univers. Situé à près de 2800 années-lumière du centre de la Voie lactée, l’amas est considéré comme un groupe d’étoiles riches avec ses brillantes et jeunes étoiles bleues. La NASA prévoit que l’amas sera visible aux jumelles, dans le ciel, ce soir, 30 minutes avant minuit. Vendredi prochain, la Lune passera également près de La Ruche. Il s’agit d’un amas d’étoiles situé près de la jonction des branches de la constellation du Cancer.

Outre ces deux rendez-vous, la NASA prévoit également plusieurs événements majeurs dans l’espace durant ce mois de novembre. Venus et Jupiter vont, par exemple, s’associer durant les premières heures du 13 novembre prochain. Une fine pluie de météorites et des étoiles filantes seront également prévues notamment grâce aux mouvements de Léonides, d’Orionides et de Taurides, le 17 et le 28 novembre prochain.