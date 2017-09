Au Canada, un impact de météorite aurait fait monter la température à 2370°C

Il y a environ 38 millions d’années, une météorite se serait écrasée près de l’actuelle province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador entrainant l’embrasement de la région. Les températures dans la zone auraient dépassé les 2370 degrés Celsius, selon les résultats des plus récentes études.

Une météorite de plusieurs centaines de kilomètres

Le résultat des études menées dans la région du lac Mistastin vient de paraître dans le Journal Earth and Planetary Science Letters. Le lac ne serait en effet rien d’autre que le cratère résultant de l’impact de l’objet venu de l’espace, il y a environ 38 millions d’années. Du zircon cubique cristallin aurait été retrouvé par les chercheurs sur les lieux. Un tel phénomène ne peut cependant se produire qu’avec des températures dépassant les 2370 degrés Celsius, selon les auteurs de l’étude. Il s’agit d’une grande découverte pour la science qui n’a jamais pu apporter la preuve qu’un tel niveau de température avait pu exister sur la surface de la Terre. La météorite responsable ce phénomène aurait pu mesurer pas moins de 228 kilomètres de large, selon les estimations les plus précises menées jusqu'ici.



Si cette étude dit vrai, le lac de Mistantin pourrait être l'endroit où il a fait le plus chaud de toute l'histoire de la Terre.

