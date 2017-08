Smartphone : on a enfin des nouvelles de l'Essential Phone !

Après avoir retardé de plusieurs semaines le lancement de son smartphone, Andy Rubin, le fondateur d’Android, a finalement annoncé ce mercredi l’entrée en production de son Essential Phone.

En juin dernier, Andy Rubin, le créateur d’Android, a annoncé le lancement de sa propre marque de smartphones, baptisée Essential. Doté d’un grand écran sans bordures de 5,71 pouces, son premier appareil affiche 2560 pixels par 1312, est équipé du processeur Snapdragon 835, de 4 Go de RAM, 128 Go de stockage, d'un double capteur photo et d’Android en version 7.0. Cependant, quelques jours à peine après l’annonce du smartphone, alors qu’il devait être commercialisé pour la fin du mois de juin, l’Essential Phone a finalement été retardé, jusqu’à nouvel ordre.

Fin juillet, Andy Rubin est finalement sorti de son silence pour annonce que l’appareil serait finalement disponible « dans quelques semaines ». Une prévision qui semble se confirmer. Ce mercredi, le président d’Essential, Niccolo De Masi, a en effet annoncé que le constructeur annoncera « la semaine prochaine » la date de sortie de son smartphone. Il a également profité d’une interview au Wall Streel Journal pour annoncer qu’Amazon et Tencent avaient investi dans Essential et que l’Essential Phone serait commercialisé auprès des opérateurs américains et sur Amazon. Aucune disponibilité n’a encore été annoncée pour l’Europe.

Enfin, dans un tweet publié ce mercredi, Andy Rubin a tenu lui aussi à rassurer les consommateurs après quelques semaines de flou autour de l’appareil. « Nous entrons en production de masse, on accélère pour vous fournir votre Essential Phone. Découvrez la semaine prochaine où vous pourrez l’acheter », a-t-il déclaré, avec quelques photos des lignes de production.

On ignore encore si l’Essential Phone sera commercialisé en France. Aux États-Unis, le smartphone sera disponible à un tarif annoncé à 699 dollars, soit environ 625 euros.

