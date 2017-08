Essential phone, le smartphone du papa d'Android est disponible

Essential, la compagnie créée par le créateur d’Android Andy Rubin a déjà commencé à expédier les premiers exemplaires de l’Essential phone. La compagnie a annoncé que les premières livraisons étaient en cours sur son compte officiel Twitter. Annoncé en début d’année, l’Essential phone était censé être lancé il y a un mois déjà. La compagnie a dû repousser le lancement de son smartphone pour des problèmes de certifications. Il semble désormais que le problème soit réglé puisque Essential a déjà commencé à expédier les premiers exemplaires. Les premiers acquéreurs ayant précommandé le smartphone, auront donc la chance de tenir l’Essential phone dans leurs mains très prochainement.



En ce qui concerne sa fiche technique, l’Essential phone est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 835, de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne. Il dispose également d’une batterie 3040 mAh et d’un double capteur photo à l’arrière. Doté d’un écran de 5,7 pouces borderless, il est principalement fait de titane excepté l’arrière qui est en céramique.



L’Essential phone est vendu 699 euros.

