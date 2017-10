L'Essential Phone est enfin disponible en version blanche

Près de deux mois après la sortie de la version noire de son PH-1, Essential a annoncé ce jeudi que la version blanche de l’Essential Phone était enfin disponible.

>>> Retrouvez notre test de l'Essential Phone

Décidément, Essential semble prendre son temps pour la sortie de son premier smartphone. L’entreprise créée par le cofondateur d’Android, Andy Rubin, a attendu près de deux mois pour sortir le deuxième coloris de son appareil. Ce jeudi, Essential a en effet annoncé dans un tweet la disponibilité du PH-1 en version blanche : « Bienvenue au tout nouvel Essential Phone : Pure White ». Si la première version du smartphone était noire, cette nouvelle édition est ainsi blanche avec un dos brillant en céramique. Elle est disponible dès maintenant sur le site d’Essential, BestBuy et l’opérateur Sprint aux États-Unis, ainsi que sur Amazon.com.

Essential n’a toujours pas annoncé de disponibilité de son smartphone en dehors des États-Unis et du Canada. Les consommateurs européens peuvent cependant se tourner vers la version américaine d’Amazon pour commander l’appareil en import. Il en coûtera ainsi 775 euros, frais de ports et taxes comprises. L’appareil est par ailleurs compatible avec toutes les fréquences mobiles en France. On notera tout de même qu’il est livré avec un bloc d’alimentation américain et non pas européen.

Enfin, on notera qu’Essential a sorti plusieurs mises à jour depuis la sortie de son smartphone au mois d’août. L’une d’entre elles permet notamment de corriger en partie certains soucis liés à l’appareil photo, qui ne disposait pas de mode HDR et était trop peu efficace et trop lent en faible luminosité. Essential a également annoncé qu’Android Oreo arriverait dans les prochaines semaines. Enfin, d’autres coloris se font encore attendre, comme une version grise « Stellar Grey » et une autre verte « Ocean Depths ».

>>> Retrouvez notre comparatif des meilleurs smartphones