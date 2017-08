L’Essential Phone sera disponible aux États-Unis dans moins d’une semaine

Les premières annonces sur l’Essential Phone ont fait rêver de nombreux internautes. Cependant, le smartphone a manqué son lancement prévu à la fin du mois de juin. La société a finalement donné une date à ceux qui ont précommandé l’appareil. Les personnes concernées ont reçu des mails qui signent la fin d’une longue période d’attente.

« De bonnes nouvelles, votre téléphone a été construit ! Nous avons maintenant besoin de vos détails de paiement et nous vous enverrons dans les 7 jours », peut-on lire sur le document. Les futurs propriétaires ont également la possibilité de changer leur commande avant une validation définitive. Le premier modèle à arriver à destination sera l’Essential Phone version noir baptisée « Black Moon », dans le courant de la semaine du 21 août. La version en blanche sera livrée quelques semaines plus tard alors qu’un autre mail annoncera la date de sortie de l’Essential Phone avec caméra 360.

Le smartphone est attendu avec un écran 5,71 pouces d’une résolution de 2560x1312 pixels. Il tourne sous Android 7.0. grâce à un processeur Snapdragon 835, 4 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage interne. Aucune annonce n'a cependant été faite pour la France.

>>> L’Essential Phone détaille son double capteur photo