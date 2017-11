Essential Phone : une première mise à jour décisive

Les Smartphones actuels embarquent généralement des composants similaires. Les constructeurs tentent cependant de convaincre les utilisateurs avec des fonctionnalités de plus en plus diversifiées. C’est ce que le constructeur d’Essential Phone, fondé par Andy Rubin, le papa d'Android, veut proposer.

La mise à jour logicielle Build NMJ20D d’Essential Phone apporte différentes fonctionnalités et correctifs au Smartphone du père d’Android. Parmi ces nouvelles fonctionnalités figure la reconnaissance des gestes via le capteur photo de l’appareil. La fonctionnalité n’est pas une nouveauté en soi et les utilisateurs ont pu l’apprécier notamment sur le Pixel et le Pixel 2 de Google. La fonctionnalité permet de révéler la table de notifications, entre autres.

>>> Lire aussi Sharp a réussi à copier l'EssentialPhone (en plus moche)

La mise à jour a été publiée hier et une annonce a été faite sur Twitter. Outre l’intégration de la nouvelle fonctionnalité, la nouvelle mise à jour apporte également un correctif pour la vulnérabilité WPA2 KRACK qui a beaucoup inquiété les utilisateurs, il y a plusieurs semaines. La mise à jour Build NMJ20D d’Essential pèse 74,8 Mo et le processus d’installation peut se faire en OTA, en arrière-plan de l’appareil.