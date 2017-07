L’Essential Phone arriverait « dans quelques semaines »

En mai dernier, Andy Rubin, connu notamment pour être un des créateurs du système Android, faisait l’actualité en annonçant son nouveau projet de smartphone : l’Essential Phone. Depuis, peu de nouvelles du projet qui devait sortir avant l’été, mais a été retardé suite à des ennuis juridiques, jusqu’à maintenant : il vient d’annoncer que son nouveau smartphone devrait sortir « dans les prochaines semaines ».

C’est dans un e-mail destiné à des acheteurs potentiels que Rubin renouvelle sa promesse : « Nous avons travaillé dur pour que tout soit prêt, et la bonne nouvelle, c’est que nous avons obtenu les certifications et terminé les tests avec plusieurs fournisseurs aux USA et dans le monde. Vous devez probablement être impatients d’essayer l’Essential Phone (…), soyez assurés que vous l’aurez dans les mains dans quelques semaines ».

Le message ne précise pas de date exacte pour la sortie du smartphone, mais il pourrait être disponible dès le mois d’août, soit potentiellement quelques semaines seulement avant l’éventuel nouvel iPhone. Rappelons que l’Essential Phone a été annoncé au prix de 699 euros et que pour ce prix, il proposera un Snapdragon 835, 4 Go et 128 Go de stockage, derrière un écran de 5,71 pouces affichant 2560 x 1312 pixels. De quoi faire trembler la plupart de la concurrence, en tout cas sur le papier.



>>> Lire aussi : Comparatif : quels sont les meilleurs smartphones ?