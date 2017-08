Euclideon lance une table holographique pour plusieurs utilisateurs

Hologram Table

Les hologrammes ont fait leurs premières apparitions dans les films de science-fiction. Depuis, plusieurs chercheurs ont essayé de reproduire une image en trois dimensions dans la réalité. Il existe plusieurs méthodes pour donner forme à un objet 3D. Mais quand il s’agit de générer le contenu à l’aide d’un ordinateur, les limites se font très vite sentir. Il est difficile de fournir des points de vue différents aux utilisateurs. L’interaction avec les objets virtuels reste également pénible. C’est pour cette raison que les anciens modèles de tables hologrammes n’ont pas rencontré le succès attendu.

L’entreprise australienne Euclideon est le premier constructeur à repousser cette limite. Elle lance une table holographique qui accepte jusqu’à quatre utilisateurs. Chacun peut se déplacer autour de la structure et avoir différentes perspectives. Pour une ville en 3D, un utilisateur peut ainsi observer un bâtiment dans un coin, tandis que l’autre regarde attentivement les détails d’un parc de verdure. Euclideon compte sur cette avancée pour s’imposer en 2018 sur le marché. Car contrairement à la réalité partagée qui nécessite des casques, ce système est couplé avec des lunettes spéciales plus confortables et offre un moyen d'interaction plus facile. Pour les autres observateurs qui regardent à l’œil nu, la table semble juste s’illuminer alors que les utilisateurs avec des lunettes distinguent clairement les détails d'une image en trois dimensions.