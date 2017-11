Face ID : Apple pourrait partager les données des utilisateurs avec les développeurs

D’après Reuters, Apple pourrait partager les données de l’iPhone X équipé du Face ID avec les développeurs d’applications. Un accès à de telles données soulève des questions en termes de sécurité et de respect de la vie privée.



L’iPhone X est supposé être officiellement lancé ce vendredi 3 novembre. Apple avait présenté son nouvel iPhone équipé de la reconnaissance faciale le mois dernier. La technologie Face ID vient remplacer le Touch ID et permet de déverrouiller l’appareil en scannant le visage de l’utilisateur.



Lors de la présentation, Apple avait déclaré que toutes les données en termes de reconnaissance faciale seraient stockées dans l’appareil lui-même en toute sécurité. Pourtant, la compagnie pourrait bien partager ces données. D’après un dernier rapport, Apple permettrait aux développeurs d’accéder aux données de reconnaissance faciale tant qu’ils demandent la permission aux utilisateurs et que ces données ne sont pas revendues. Les données partagées ne pourront pas être utilisées pour débloquer un téléphone non plus.



Le partage de données en ce qui concerne la reconnaissance faciale permettrait aux développeurs d’ajouter de nouvelles fonctionnalités sur leurs applications. Même si Apple interdit aux développeurs d’utiliser les données pour faire de la pub ou du marketing, des experts en sécurité considèrent qu’il existe quand même un risque.

