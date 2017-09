Facebook entraîne des bots à reproduire des expressions faciales humaines

Les ingénieurs de Facebook seraient en train d’enseigner les expressions faciales humaines à des bots. Le réseau social numéro 1 dans le monde veut en effet que ses bots soient capables de comprendre les expressions du visage des humains. Dans un rapport récemment publié, les scientifiques travaillant pour Facebook ont expliqué leur démarche en détail. Ces derniers entraînent les bots en utilisant des vidéos YouTube dans lesquelles des personnes ont des conversations via Skype. Ces vidéos sont ensuite diffusées au système d’intelligence artificielle.



Les scientifiques ne cherchent pas à apprendre aux bots à associer une expression du visage à une émotion spécifique. L’objectif est plutôt d’entraîner l’intelligence artificielle à reconnaître des expressions sur le visage des personnes en utilisant un ensemble de « croquis ». Les bots ont en effet été soumis à un ensemble de croquis représentant des expressions du visage fréquentes.



Si on ignore encore le but de telles recherches, il est évident qu’un bot sachant reproduire des expressions du visage sera plus à même d’interagir avec un internaute. De plus, ces recherches pourraient également être utiles dans le cadre de la réalité virtuelle. Facebook a en effet investi beaucoup d’argent dans cette technologie ces dernières années.

