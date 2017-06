Facebook atteint les 2 milliards d’utilisateurs par mois

Facebook compte 2 milliards d’utilisateurs actifs par mois. Le fondateur, Mark Zuckerberg a annoncé cette nouvelle progression dans une publication sur son compte Facebook. Il a déclaré « Nous progressons dans notre tâche qui est de connecter le monde et maintenant, nous souhaitons l’unir ». En mai dernier, Facebook affichait déjà 1,94 milliard d’utilisateurs actifs par mois. Il aura fallu attendre seulement un mois après pour que les 2 milliards soient atteints. Les utilisateurs actifs sont ceux qui se connectent au moins une fois par mois au réseau social.

Grâce à ce nouveau record, Facebook prouve une nouvelle fois qu’il est le réseau social le plus utilisé dans le monde. Les autres applications du groupe se portent bien également : Facebook Messenger comptabilise 1,2 milliard d’utilisateurs par mois ainsi que la messagerie Whatsapp. Instagram, qui est loin derrière, affiche toutefois une nette progression avec 700 millions d’utilisateurs par mois.



Facebook doit son succès grandissant à ses innovations et à ses multiples fonctionnalités. Au cours de ces derniers mois, le réseau social a développé les vidéos live et les Stories par exemple. Plus récemment, les filtres et les réactions animées ont été ajoutés à Facebook Messenger.



