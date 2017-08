Groups App : Facebook dit encore adieu à l'une de ses applications

Facebook semble vouloir mettre de l’ordre dans ses applications. Après avoir supprimé Lifestage plus tôt cette année, Facebook a annoncé que Groups App allait bientôt disparaître.



Lancée en 2014, Groups App est une application dédiée aux interactions groupées. Les utilisateurs peuvent gérer, créer ou joindre un groupe avec d’autres membres. Les fonctionnalités de Groups App étaient déjà disponibles sur Facebook, mais la compagnie voulait créer une application distincte.



Facebook a toujours déclaré que les groupes étaient importants et qu’ils permettaient aux utilisateurs de développer de véritables communautés. Le réseau social travaille actuellement sur de nouveaux outils afin d’améliorer l’expérience des groupes. Toutefois, la firme déclare préférer investir ses efforts et ses nouveaux outils dans l’application Facebook ainsi que sa version desktop.



Les utilisateurs iOS et Android ne pourront plus se connecter à Groups App à partir du 1er septembre. Les groupes existants seront toujours accessibles depuis l’application Facebook ou la version desktop.

