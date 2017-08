Lifestage : Facebook enterre déjà son application pour ados

Facebook vient de mettre fin à son application lifestage. Lancée en 2016, l’application pour smartphone visait principalement les adolescents et était censée rivaliser avec Snapchat. Si le nom Lifestage n’évoque rien à la plupart des internautes, c’est parce que l’application n’a pas vraiment rencontré le succès.



Lifestage était un réseau social où les adolescents pouvaient rencontrer et ajouter d’autres élèves de leurs lycées ou d’autres établissements. Seules les personnes de moins de 21 ans pouvaient s’y inscrire en indiquant leur date de naissance.



En plus d’un manque de popularité, l’application Lifestage souffrait également d’un manque de sécurité. En effet, n’importe qui pouvait mentir sur son âge et indiquer une fausse date de naissance. De plus, le contenu des utilisateurs était public et tout le monde pouvait y avoir accès.



Lifestage a été retiré de l’App Store le 4 août. L’application était uniquement disponible sur iOS et n’était pas sortie sur Android. Même s’il s’agit d’un échec, Facebook déclare avoir appris beaucoup sur le comportement des jeunes grâce à Lifestage.

