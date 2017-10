Facebook développe un système capable de générer votre avatar à partir d’une photo

Créer son propre avatar n’est pas vraiment nouveau. Cependant, Facebook propose de personnaliser son avatar beaucoup plus rapidement et de manière plus réaliste que bien nombre d'outils. Grâce à un nouveau système, il sera possible de générer son avatar simplement à partir d’une photo. Lors de la International Conference on Computer Vision, Facebook a présenté ses projets en termes d’intelligence artificielle. Le réseau social numéro un au monde serait en train de développer un système qui permet de créer un avatar en s’appuyant sur le machine learning. L’intelligence artificielle est capable d’analyser les caractéristiques du visage d’un utilisateur et de créer son « double digital ».



Certes, certaines compagnies comme Google ou Nintendo avec les Mii proposent déjà de créer son propre avatar. Mais l’utilisateur doit bien souvent choisir lui-même sa couleur de cheveux, la carnation de son teint, etc. Avec l’intelligence artificielle, le système de Facebook est totalement innovant et ne demande aucune intervention. Facebook ne s’est pas exprimé sur l’utilisation qui sera faite de ses nouveaux avatars. Les utilisateurs pourront peut-être l’utiliser sur le réseau social ou alors dans le cadre de la réalité virtuelle avec l’Oculus Rift.

