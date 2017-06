Facebook cache un easter egg pour fêter les 20 ans d’Harry Potter

Aujourd’hui, cela fait vingt ans jour pour jour que J.K Rowling a publié le premier roman Harry Potter à l’école des sorciers. Facebook a décidé de célébrer les vingt ans de votre sorcier préféré à sa manière en cachant un easter egg.

Les utilisateurs qui publieront ou qui commenteront le nom d’Harry Potter ou d’une des maisons ( Serpentard, Poufsouffle, Gryffondor et Serdaigle), verront apparaître un easter egg. Le nom de la maison apparaitra en couleur (une couleur différente pour chaque maison) et une animation qui imite une baguette magique sera jouée. Il est également possible de cliquer sur le mot pour faire un tour de magie.



L’easter egg devrait être disponible sur Facebook France dans la journée.



>>> Lire aussi : Harry Potter : un fan-film revient sur la jeunesse de Voldemort