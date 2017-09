Facebook : mettez vos amis en sourdine temporairement avec « Snooze »

Facebook serait en train de tester une nouvelle fonctionnalité baptisée « Snooze ». Elle permettrait de mettre en sourdine un ami ou une page pendant un certain temps. C’est TechCrunch qui a d’abord reporté l’existence de ce mode qui apparaît que chez certains utilisateurs pour l’instant.

Tout le monde a dans ses contacts Facebook un ami qui ne cesse de publier des statuts ou des vidéos qui ne nous intéressent pas forcément et qui envahissent notre fil d’actualité. Au lieu de choisir l’option radicale de supprimer cette personne de nos amis, Facebook propose désormais une autre possibilité.



Grâce au mode « Snooze », il est possible de mettre en sourdine un ami mais également un groupe ou une page qui ne cesse de harceler avec de la publicité. Ce mode reste temporaire et l’utilisateur peut choisir de mettre en sourdine son ami pendant 24 heures, une semaine ou un mois entier. Pour activer le mode « Snooze », il suffit de cliquer en haut à droite d’un post sur l’icône en forme de trois petits points.

Difficile de savoir, pour le moment, si la nouvelle fonctionnalité est en phase de test ou en cours de déploiement. Facebook n’a pas encore fait de communication officielle à son sujet.

