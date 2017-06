Facebook négocierait avec Hollywood pour produire ses prochains contenus originaux

Facebook n’a jamais caché son désir de créer des programmes originaux. Pour se différencier de ses concurrents et offrir ce qu’il se fait de mieux en termes, le géant américain n’hésite pas à courtiser le cinéma hollywoodien. D’après le Wall Street Journal, Facebook aurait entamé des discussions avec de grosses agences d’Hollywood afin de travailler sur plusieurs programmes TV. Facebook aurait même déclaré être prêt à mettre jusqu’à 3 millions de dollars par épisode.

Pour le moment, le géant américain ne s’est pas prononcé à ce sujet, mais on sait qu'une première création originale serait prévue pour la fin de l’été. Nous ignorons toutefois sur quel format partirait Facebook. D’après certaines sources, il s’agirait d’une série d’épisodes compris entre 10 et 30 minutes. Avec son nouveau programme TV, Facebook souhaiterait viser les 13-34 ans en se focalisant sur la tranche 17-30 ans avec des contenus similaires aux séries Pretty Little Liars ou Scandal.

