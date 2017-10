Facebook et Instagram touchés par une panne mondiale

Hier, mercredi 11 octobre, les réseaux Facebook et Instagram ont été frappés par une panne mondiale pendant plusieurs heures. De nombreux utilisateurs de pays différents ont eu du mal à accéder à leurs comptes ou ont rencontré quelques difficultés d’utilisation.



Hier après-midi, plusieurs utilisateurs ont eu la mauvaise surprise de voir leurs comptes Facebook et Instagram hors service. Certains se sont vus refuser l’accès à leurs comptes, d’autres ont eu du mal à publier de nouvelles photos ou à envoyer des messages à leurs contacts.



Mécontents, les utilisateurs ont été nombreux a reporter le problème sur le compte Twitter de Facebook ou à se diriger sur les sites tels que Outage Report et Down Detector. En tout, la panne aura duré environ 3 heures. La situation serait revenue à la normale vers le début de soirée. La panne aurait touché les États-Unis et le nord-ouest de l’Europe dont la France.



Même si ce genre d’incident s’est déjà déroulé auparavant, ils restent tout de même très rares. On ignore encore les raisons de cette panne et Facebook ne s’est pas encore exprimé sur le sujet.

