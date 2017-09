Facebook : il sera bientôt possible de publier des Stories directement depuis Instagram

Facebook, qui a pour habitude de s’inspirer de Snapchat, avait lancé il y a quelque temps déjà les Stories sur la plupart de ses plateformes. Toutefois,si les Stories sont très populaires sur Instagram, il semble que se soit le calme plat sur Facebook. Pour rééquilibrer la tendance, Facebook permettra bientôt de publier des Stories directement depuis Instagram.



D’après The Next Web, Instagram serait en train de tester une nouvelle fonctionnalité. Lorsque les utilisateurs voudront partager une Storie sur Instagram, ils auront également la possibilité de la publier sur Facebook en même temps. Jusqu’à présent, les Stories Instagram et Facebook étaient séparées. L’utilisateur devait donc effectuer deux actions totalement différentes, ce qui ne sera plus le cas avec la nouvelle fonctionnalité.



Pour l’instant, la fonctionnalité est uniquement disponible au Portugal où elle est en phase de test. On ignore encore à partir de quelle date le groupe Facebook compte déployer la fonctionnalité à l’ensemble de ses utilisateurs.

>>> Lire aussi : Instagram : les Stories sont enfin disponibles sur la version web