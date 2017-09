Facebook utilise une intelligence artificielle pour corriger les photos 360°

Facebook ferait appel à un système de réseaux neuronaux profonds afin de corriger l’orientation de ses photos à 360 degrés. En utilisant l’intelligence artificielle, le rendu des photos 360° est de meilleure qualité.



Facebook a ajouté le support des photos 360° l’année dernière. Depuis, de plus en plus d’utilisateurs utilisent ce service avec plus ou moins de succès. En effet, réaliser la meilleure photo 360° n’est pas aussi évident. Il faut tourner sur soi-même tout en gardant son appareil droit. Résultat, les photos 360° ne sont pas toujours parfaites



Pour corriger ces imperfections de manière automatique, Facebook compte donc sur l’intelligence artificielle. Le réseau social serait en train d’entraîner une IA à faire la différence entre des images droites et tordues. Facebook utiliserait AlexNet, qui sert également à repérer si des images contiennent du contenu sensible sur le réseau social.



Grâce à la correction automatique, Facebook veut inciter ses utilisateurs à publier plus de contenu 360°. La compagnie a d’ailleurs récemment lancé une fonctionnalité qui permet de prendre des photos 360° directement depuis l’application Facebook.

