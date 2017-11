Facebook bloque les notification insupportables de ses jeux

De longues années durant, il a fallu supporter les centaines d’invitations de ses amis Facebook à venir jouer à tel ou tel jeu du réseau social. Un calvaire pour bon nombre d’utilisateurs qui prend fin aujourd’hui.



Facebook a mis à jour ses offres pour les développeurs. La toute première modification concerne les invitations des applications. Elles « ne seront plus supportées à partir de la version 4.28 du SDK de Facebook. Les précédentes versions du SDK peuvent encore accéder à ces invitations, mais elles ne seront plus supportées du tout à partir du 6 février [2018, NDLR] ».



Jusqu’alors, il fallait faire avec ou modifier les paramètres de son compte pour bloquer lesdites invitations, mais quelques-unes parvenaient toujours à passer entre les mailles du filet.



D’ici quelques mois, on ne vous sommera plus du tout de jouer à Farmville, Candy Crush ou Forge of Empires. La quiétude reviendra bientôt dans les centres de notifications des deux milliards d’utilisateurs de Facebook.

>>> Facebook lance une nouvelle application dédiée aux créateurs de contenus