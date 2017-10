Facebook Live permet désormais le partage d’écran

Il est désormais possible de partager son écran lors d’un Facebook Live sans utiliser un logiciel tiers. Facebookvient de lancer une nouvelle mise à jour qui introduit la nouvelle fonctionnalité.



Jusqu’à présent, lorsqu’un utilisateur désirait partager l’écran de vidéo live sur Facebook, il devait faire appel à un logiciel tiers tel que Open Broadcaster Software. Avec la nouvelle fonctionnalité, cela deviendra plus facile et plus rapide. Facebook live propose désormais une option native de partage sur sa plateforme.



La nouvelle fonctionnalité a été repérée par Matt Navara de The Next Web qui a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter. L’option apparaît sous la forme d’un bouton « Share Screen ». Cette nouvelle fonctionnalité attirera des blogueurs ou des gamers. Avec cette nouvelle option, Facebook live devient un sérieux concurrent de Twitch.



Pour partager son écran, il faudra au préalable installer une extension qui est pour l’instant uniquement compatible avec le navigateur Chrome.

>>>>>>>>>>> Lire aussi : Les pages Facebook pourront bientôt publier des Stories