Facebook Marketplace : le concurrent de LeBonCoin arrive en France

Facebook n’en finit plus d’étendre ses services en proposant un maximum de fonctionnalités à ses utilisateurs. Depuis cette semaine, c’est désormais Marketplace qui est disponible en France après avoir posé le pied aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie ou en Nouvelle-Zélande.



Marketplace est le concurrent de plateformes de petites annonces comme LeBonCoin ou Craiglist. Sa spécialité est ainsi la vente de produits entre particuliers. Les utilisateurs de Facebook vont pouvoir poster les produits ou services qu’ils souhaitent vendre. Marketplace s'est déjà déployé dans 17 pays, la plupart européens. De quoi amener davantage de concurrence aux services concurrents, grâce aux plus de 2 milliards d’utilisateurs déjà inscrits sur Facebook. Le réseau social avait déjà testé il y a quelques années la possibilité pour ses utilisateurs de vendre des biens et services avec photos à l’appui.



Selon Facebook, l’intérêt de Marketplace est de mettre en relation les acheteurs et vendeurs. Le réseau social ne prendra pas de commissions sur les ventes, mais mettra simplement en avant ses propres services. Facebook pourra ainsi contrôler que les profils vendeurs n’auront pas été créés depuis peu afin de pouvoir détecter les arnaques.