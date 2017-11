Facebook Messenger : les transferts d’argent pour bientôt ?

Au Royaume-Uni, les utilisateurs pourront bientôt effectuer des transferts d’argent via Facebook Messenger. La nouvelle fonctionnalité sera ajoutée à la messagerie instantanée dans quelques semaines. En 2015, Facebook avait introduit les transferts d’argent au sein de son application de messagerie. Cela permettait d’envoyer et de recevoir de l’argent sans sortir de l’application. La fonctionnalité est bien pratique puisqu’elle facilite le remboursement ou le partage d’une note entre amis.



Pourtant, jusqu’à présent, les transferts d’argent sur Facebook n’étaient disponibles qu’aux États-Unis. Deux ans plus tard environ, la fonctionnalité arrive enfin au Royaume-Uni. C’est la première fois que Facebook Messenger propose la fonctionnalité dans un autre pays que les États-Unis. Pour l’instant, nous ignorons si Facebook Messenger compte également introduire le transfert d’argent sur le marché français.



D’autres applications de messagerie proposent déjà un service similaire. C’est notamment le cas de Skype, Slack et Telegram via Paypal. Applepermet également le transfert d’argent entre les utilisateurs iOS via Venmo.

