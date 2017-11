Facebook lance une nouvelle application dédiée aux créateurs de contenu

Facebook lance une nouvelle application baptisée Facebook Creator. L’application s’adresse principalement aux créateurs de vidéo et leur propose tout un ensemble d’outils pour développer du contenu. Facebook veut encourager la publication de vidéos sur sa plateforme et ne s’en est jamais caché. Le réseau social veut même concurrencer YouTube en attirant les plus importants créateurs de contenu. Pour ce faire, la compagnie a développé une toute nouvelle application qui leur est totalement dédiée.



Afin d’inciter les créateurs à venir sur Facebook, le réseau social met à disposition plusieurs outils et propose bien entendu de générer un revenu. Avec l’application Facebook Creator, l’utilisateur pourra avoir accès à des effets, des cadres et des autocollants qui permettent de personnaliser les introductions ou les conclusions de vidéos. Le créateur pourra également communiquer avec sa communauté via une messagerie interne qui recroise toutes les plateformes de Facebook. Facebook Creator propose également des analyses et des graphiques qui permettront aux créateurs de savoir si leurs vidéos ont eu du succès ou non.



L’application est dès à présent disponible sur iOS. Elle devrait arriver sur Android dans les mois à venir.

