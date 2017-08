Facebook continue sa lutte contre les fausses informations. Le réseau social le plus utilisé au monde vient de lancer un nouvel outil pour empêcher la prolifération des « fake news » sur sa plateforme. Désormais, les pages Facebook diffusant des fausses informations se verront interdites de publicité.



Facebook a déclaré que si des pages continuaient à partager de manière répétée des informations notées comme fausses, ces dernières ne pourront plus avoir de publicité sur la plateforme.

Facebook n’en est pas à sa première mesure pour lutter contre les « fake news ». Depuis plusieurs mois, le réseau social multiplie en effet les nouveaux outils. Il a par exemple déployé un système de « bannières » qui indique si les informations d’une vidéo sont véridiques ou non. De même, les profils qui partagent plus de 50 fois du contenu par jour voient leurs publications être proposées en bas du fil d’actualité. Enfin, Facebook a également interdit les sites sources de fausses informations de générer du revenu en faisant de la publicité sur le réseau social.



Facebook espère que la dernière mesure aidera à lutter contre la désinformation afin de créer une communauté informée et digne de confiance.

