Facebook serait prêt à payer les labels pour vous laisser ajouter de la musique aux vidéos

Facebook serait prêt à tout pour devancer YouTube et devenir la première plateforme en termes de vidéos. D’après certaines rumeurs, la compagnie serait prête à payer les labels de musique pour vous permettre d’ajouter des titres musicaux à vos vidéos. Les vidéos sont en pleine croissance sur le réseau social. Les utilisateurs Facebook publient de plus en plus de vidéos sur la plateforme et cela implique parfois quelques restrictions. Facebook doit parfois faire face aux labels de musique qui se plaignent des infractions aux droits d’auteur.



Facebook serait en discussion avec les labels de musique pour trouver une solution. Le réseau social le plus utilisé au monde aurait promis de créer un système capable d’identifier et de signaler tout contenu qui ne respecterait pas les droits d’auteur. Néanmoins, un tel système mettrait environ deux ans à être mis en place. En attendant, Facebook propose de payer des centaines de millions de dollars de droits d’auteur pour laisser ses utilisateurs publier des vidéos avec de la musique. Si cet accord est accepté, Facebook pourrait sérieusement faire de l’ombre à YouTube qui est encore la première destination pour les vidéos.

