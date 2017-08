Facebook permet de prendre des photos 360° depuis son application

Facebook lance une nouvelle fonctionnalité sur ses applications Android et iOS. Les utilisateurs pourront désormais capturer des photos 360 degrés directement depuis l’application. Facebook supporte les photos 360° depuis près d’un an. Toutefois, les utilisateurs devaient télécharger la photo qui avait été prise avec un autre moyen sur l’application Facebook. Désormais, plus besoin d’une application ou d'une caméra tierce, les utilisateurs pourront prendre des photos 360 sans sortir de Facebook.



L’utilisation reste simple. L’utilisateur clique en haut de l’écran comme lorsqu’il veut publier un nouveau statut. Il sélectionne ensuite « Photo 360 » et capture la photo en faisant un tour sur lui-même. Il est même possible de choisir l’angle de la photo qui sera visible avant que ses contacts ne cliquent dessus. Par ailleurs, l’utilisateur peut également définir la photo 360 en tant que photo de couverture.



La nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement et sera disponible sur Android et iOS.

