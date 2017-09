Facebook : la plateforme Watch fait ses débuts aux Etats-Unis

Facebook avait annoncé l’arrivée de Facebook Watch en août dernier. Il s’agit d’une plateforme à part entière qui propose l’accès à du contenu original. Facebook Watch qui était jusqu’à présent, ouvert uniquement à un petit groupe de créateurs, est désormais disponible à l’ensemble des utilisateurs aux États-Unis.



Avec sa plateforme Watch, il semble que Facebook veuille concurrencer YouTube et attirer les créateurs de vidéos. Sur Facebook Watch, les utilisateurs auront accès à du contenu original, mais également à du contenu sponsorisé par Facebook lui-même ou d’autres partenaires média.



Facebook Watch se présente aux créateurs comme une alternative à YouTube. Certains contenus tels que « Today’s Spotlight », « New This Week » ou le court métrage français « Lost Memories » sont déjà disponibles.



Pour l’instant, la plateforme est uniquement disponible aux États-Unis et rien n’indique si un lancement dans les autres pays serait également prévu.

