Facebook passe la barre des 2 milliards d'utilisateurs

Tous les indicateurs sont au vert pour Facebook à l’issu de ces trois derniers mois. Son fondateur Mark Zuckerberg a annoncé officiellement que le réseau social comptait plus 2 milliards d'utilisateurs par mois à l’occasion de la publication des résultats du deuxième trimestre. Facebook avait déjà franchi ce cap le 27 juin dernier et compte actuellement près de 10 millions de membres supplémentaires.



Facebook fédère donc 2,01 milliards d’utilisateurs mensuels. Ce chiffre est d’autant plus important que 2/3 de ces internautes se connectent quotidiennement sur la plateforme. Cette bonne dynamique se reflète sur les résultats financiers de l'entreprise. Le bénéfice net passe à 3,9 milliards de dollars, ce qui représente un bond de 71 % par rapport au précédent trimestre. En effet, Facebook a réalisé 9,16 milliards de dollars de recettes publicitaires au cours de ces trois derniers mois. Facebook mobile a rapporté 8 milliards de dollars, représentant 87 % des revenus provenant des annonceurs.



Le géant des réseaux sociaux continuera à se développer sur mobile en misant sur des publicités sur mesures et Facebook TV qui diffusera plusieurs séries à partir du mois d’août.

