Facebook veut cibler la pub en fonction des familles

Véritable moteur financier de Facebook, la publicité ciblée pourrait connaître un nouveau bond en avant sur le réseau social prochainement. Le réseau social compte en effet cibler la publicité de ses annonceurs non pas vers un type d’utilisateur particulier, mais vers son foyer ou son voisinage.

La publicité ciblée de Facebook devrait donc s’élargir de plus en plus prochainement. Alors qu’elle était jusqu’à maintenant destinée à chaque utilisateur individuellement en fonction du profil auquel il correspond, elle pourra désormais cibler plusieurs membres d’une même famille. Pour cela, Facebook devra évidemment obtenir de plus amples informations sur ses utilisateurs, notamment en les poussant à déclarer leurs liens familiaux sur le site, mais aussi l’endroit et la manière dont ils se connectent au réseau social. Ainsi, un frère et une soeur se connectant à Facebook depuis la même adresse pourront se voir proposer les mêmes publicités.

Facebook explique aussi que ce nouveau type de diffusion de publicité pourrait également permettre d’optimiser l’utilisation de l’espace par ces mêmes publicités. Par exemple, si un membre d’une famille dispose d’un abonnement à Netflix dont tout le foyer peut profiter, aucun des membres de la famille en question ne recevrait de publicité concernant Netflix. Ce sont donc autant d’informations que Facebook cherche à monétiser auprès de ses annonceurs, et qui ont d’autant plus de valeur que le réseau social vient de passer la barre des deux milliards d’utilisateurs.