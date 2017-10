Facebook veut recruter 1000 personnes pour contrôler les publicités suspectes

Après avoir été violemment critiqué suite à l’affaire des publicités financées par des comptes russes, Facebook a décidé de prendre un ensemble de mesures. Le numéro un mondial des réseaux sociaux a notamment déclaré vouloir recruter 1000 personnes pour surveiller de près les annonces suspicieuses.



Dans l’affaire de l’ingérence russe, Facebook a livré au Congrès lundi plus de 3000 annonces publiées entre 2015 et 2017. Ces annonces et publicités auraient notamment été financées par une certaine entité russe. Elles sont notamment suspectées d’avoir influencé la dernière élection présidentielle des États-Unis.



Suite à cette polémique, et malgré un certain retard, Facebook a décidé de prendre plusieurs mesures. La compagnie compte créer une équipe dédiée à surveiller et contrôler les contenus et les annonces sponsorisés. Pour ce faire, Facebook espère embaucher environ 1000 personnes l’année prochaine. La société pense également investir davantage dans le « machine learning » afin de signaler et supprimer plus efficacement les contenus suspicieux.



Par ailleurs, Facebook prévoit d’imposer de nouvelles restrictions aux annonceurs. Les contenus exprimant de la violence même de façon subtile seront désormais interdits. De même, Facebook cherchera désormais à mieux connaître ses annonceurs surtout ceux qui souhaitent diffuser des messages à caractère politique.

>>>>>>>>>> Lire aussi : Facebook va proposer de la pub en fonction des boutiques visitées